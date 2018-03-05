Kalkan balığı tezgahlara gelmeden satılıyor

Karadeniz'de nadir olarak bulunan ve avlanılması durumunda balıkçıların yüzünü güldüren kalkan balığı, Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da tezgahlara gelmeden liman içinde alıcı buluyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kalkan balığının az olduğu için yeterli derecede avlanılamadığını söyledi. Karakaş, kalkan balığına rağbetin çok fazla olduğunu belirtti.

"Kalkan balığına ciddi oranda talep var. Elde kalmıyor. Fiyat ne kadar yüksek olursa olsun elde kalmıyor satılıyor, hatta tezgaha gitmeden limanda satışı yapılıyor. İnsanların tercihi. Sert et olması ve damak tadına uygun olduğu için satılıyor herhalde."

Karakaş, kalkan balığının fiyatının yüksek olduğunu ifade ederek, "Kalkan balığında fiyat düşmez. Karadeniz'de zaten çok az miktarda çıkıyor. Balıkçılar çok av yapamıyor. Fiyatlar 50 ile 100 lira arasında büyüklüğüne göre değişiyor." dedi.

Kaynak: AA