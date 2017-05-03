  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.526
    EURO 3.853
  • BIST 94355.91
    ALTIN 142.271
Buradasınız : » » Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti açıklaması

Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Rusya’ya gideceğini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kalından Cumhurbaşkanı Erdoğanın Rusya ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele konusunun da masaya yatırılacağını belirterek, "Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir." ifadesini kullandı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Rusya’ya gideceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınacağını bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"İki lider ayrıca terörle mücadele konusunu masaya yatıracaklardır. Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir." AA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumhurbaşkanı erdoğan, Rusya ziyareti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER