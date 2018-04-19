Kalekollar vatandaşa güven, suçlulara korku salıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Ataşehir, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Okmeydanı ve Sancaktepe'de geçen yıl faaliyete geçirdiği kalekollar, suç ve suçlularla mücadelede önemli çalışmalar yürütüyor.

Yüksek güvenlikli şekilde dizayn edilen kalekollarda terör, güvenlik, asayiş, özel harekat ve çevik kuvvet şube personelleri arasından seçilerek oluşturulan özel ekipler görev yapıyor.

Her türlü araç ve ekipman desteği verilen kalekol timleri, olayların sıkça yaşandığı bölgelerde gerçekleştirdikleri ani baskın ve uygulamalarla suç oranını ciddi derecede düşürürken, bölgede huzurun ve güvenin de adı oldu.

Kalekol ekipleri, 6 bölgede bir yıl içerisinde, çoğu terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği 418 olaya suçüstü baskın yaptı. Bu operasyonlarda, 596 şüpheli gözaltına alındı.

Kalekol ekiplerinin, kritik noktalarda gerçekleştirdiği uygulamalarda, 223 bin kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 85 bin araç, 2 bin 138 motosiklet ile 6 bin 472 eğlence mekanında ise arama ve inceleme yaptı.

Uygulamalarda, aranan bin 778 şüpheli ile bakaya durumundaki 2 bin 914 kişi yakalanırken, bin 210 çalıntı araç ve 108 çalıntı motosiklete de el konuldu.

Kontrol edilen mekanlara 984 bin 593 lira, araçlara ise 185 bin 647 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, aramalar sırasında, 391 silah, bin 595 mermi, 6 kilogram uyuşturucu madde, 19 bin 412 paket kaçak sigara, 3 bin 112 cep telefonu, 67 kumar makinesi, 4 tarihi eser, 3 çelik yelek, 6 pasaport, 6 şüpheli paket, 2 patlayıcı madde, 122 yasaklı pankart ve 172 molotofkokteyli ele geçirildi.

Uygulama ve suçüstü baskınlarda gözaltına alınan 2 bin 374 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA