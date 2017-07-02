  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.56
    EURO 4.042
  • BIST 101207.79
    ALTIN 139.953
Buradasınız : » » Kaldırıma çıkan otomobil dehşet saçtı

Kaldırıma çıkan otomobil dehşet saçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 4 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kaldırıma çıkan otomobil dehşet saçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 4 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir yönünden şehir merkezine giden Mehmet Acar (25) idaresindeki 07 HSN 35 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırımda yürüyen Oğuzhan Sevik (25), Selen Top (31), Hatice Başoğlu (20) ve Büşra Başoğlu'na (31) çarptı. Kazada, sürücü Acar ile Hatice Selvet Aşık (19) da yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Yunusemre, trafik Kazası, manisa kaza, Manisa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER