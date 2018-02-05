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Buradasınız : » » Kahramanmaraş'taki FETÖ davasında 2 sanığa şartlı tahliye

Kahramanmaraş'taki FETÖ davasında 2 sanığa şartlı tahliye

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 2'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Kahramanmaraştaki FETÖ davasında 2 sanığa şartlı tahliye

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih A. ile İbrahim E. ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutuklu sanık Salih A, savunmasında ByLock programını kullandığına ilişkin gelen HTS kayıtlarını kabul etmedi. ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne süren Salih A, uzun tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye ve beraatini istedi.

Tutuklu sanık İbrahim E. ise hakkında sadece Sağlık Sen Elbistan İlçe Temsilciliği ve Bank Asya'ya para yatırmanın dışında herhangi bir suçlamanın bulunmadığını savundu.

Diğer sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Salih A. ve İbrahim E'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, FETÖ davası, fetö, bylock
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