Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun birinci kilometresinde faaliyet gösteren fabrikada geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tonlarca atık kağıdın bulunduğu alandaki yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 9 istasyondan 18 araç ve 45 personelle müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, KASKİ, Onikişubat Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile helikopter de yangının söndürülmesine destek verdi.

Ekiplerin yoğun gayretlerinin ardından söndürülen yangın yerinde belediyelerin iş makineleri, yanan kağıt balyalarını farklı bölgelere taşıyarak soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Polis ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.