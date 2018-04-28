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Buradasınız : » » Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş'ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraşta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 15 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda bir kamyonun devrilmesinin ardından 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 35 yaşındaki Kürşat Kunt olay yerinde yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılara 112 acil servis ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 43 yaşındaki Halil Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücülerden Yakup Tekin, kazanın sis ve sağanak nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Her şeyin bir anda olduğunu dile getiren Tekin, "Yolda seyrederken bir tır devrildi. O arada peş peşe kazalar oldu. Şiddetli yağmur ve sis vardı. Kazanın olmasında o etkili oldu." dedi.

Murat Erdoğan da sis ve yağmur nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek kendisinin de en son kaza yapan kişi olduğunu aktardı.

Kaza dolayısıyla yol Adana istikametinde tek yönlü trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

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