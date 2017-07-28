Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü narkotik ekiplerince, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, zanlıların araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 850 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerden bazılarının daha önceden de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.