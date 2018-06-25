Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda 13 ayrı paket ve 3 ayrı poşet halinde toplam 1 kilo 63 gram esrar maddesi ile 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Evde yapılan aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 9 mm çaplı mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fahri Ç. hakkında “uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA