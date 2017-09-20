Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta Süleyman N'nin kullandığı 46 BZ 921 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri Batı Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Naciye Kuşkaya (32) ve kucağındaki oğlu Ahmet Eymen'e (2) çarptı.

Anne Kuşkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Eymen Kuşkaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.

Kaza yerine gelen Kuşkaya'nın yakınları fenalaştı.