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Buradasınız : » » Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonetin, arızalandığı için yol kenarında duran tıra çarptı. Tır şoförü, çarpmanın etkisiyle tırın kupasının altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraşta trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Ahmet Orhan idaresinde 31 Z 1057 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 30. kilometresinde arızalandı. Yol kenarına çekilen tıra, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BRC 76 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Bu sırada tırın arızasını tespit etmeye çalışan sürücü Orhan, çarpmanın etkisiyle tırın kupasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AA

Etiketler: trafik Kazası, Kahramanmaraş kaza
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