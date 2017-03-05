Kahramanmaraş'ta otomobil sulama kanalına devrildi

Alınan bilgiye göre, Emrah Ok yönetimindeki 46 FV 049 plakalı otomobil, Yahya Kemal Mahallesi 67'nci Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Ok ile Mehmet Boğatemur ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkarılan yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan kimse olup olmadığını anlamak için de aracı vinç yardımıyla kaldırarak inceleme yaptı.

Emrah Ok ve beraberindekilerin, bir yakınlarının düğün törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin süslenmiş olduğu da dikkati çekti.