  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 17 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraşta minibüs devrildi: 17 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Çakmak'ın kullandığı, mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsü, ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan mevsimlik tarım işçileri Gülseven (17), Nedred (18), Muhammet (18), Hakan (19), Sabri (19), Kevser (18), Aliye (38), Murat (28), Halil İbrahim (17) ve Zelal Koyuncu (17) ile Mihriban (23), Ceylan (18), Gülbahar (14), Dilan (11), Eylem (17) ve Ergün Ay (17) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Afşin Belediyesi kazanın ardından hastane acil servisin yanında çadır oluşturarak, kazada hafif yaralanan mevsimlik işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu arada, mevsimlik işçilerin Şanlıurfa'dan Afşin’e tarlada çalışmak için geldikleri öğrenildi.

Etiketler: Kahramanmaraş, minibüs, kaza, 17 yaralı
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