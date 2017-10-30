  • 30 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.773
    EURO 4.392
  • BIST 108748.22
    ALTIN 154.277
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kahramanmaraşta FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel sektör çalışanı ile meslekten ihraç olan askeri personel, sağlık memuru ve öğretmen gibi değişik meslek gruplarından kişilerin de aralarında yer aldığı 2'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, zanlıların evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER