Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel sektör çalışanı ile meslekten ihraç olan askeri personel, sağlık memuru ve öğretmen gibi değişik meslek gruplarından kişilerin de aralarında yer aldığı 2'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, zanlıların evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA