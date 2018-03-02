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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraşta FETÖnün hücre evlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün "gaybubet evi" diye adlandırdığı 2 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında Aksaray Sulh Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan H.P. ile Osmaniye 1'inci Sulh Ceza Mahkemesince aynı suçtan yakalama kararı bulunan A.Ç. gözaltına alındı.

A.Ç'nin üzerinde kardeşinin adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, fetö, hücre evi
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