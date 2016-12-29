Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesinde daha önce açığa alınanlar ile halen görevde bulunan bazı idarecilerin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.