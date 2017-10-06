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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraşta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin asker ve polis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artacağı kaydedildi.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, Kahramanmaraş
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