Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, aralarında doktor, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.