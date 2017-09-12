Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün kapatılan okullarında görev yapmış olan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.