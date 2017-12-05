Kahramanmaraş'ta FETÖ "ablalarına" operasyon: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "ev ablaları yapılanması"na yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekiplerince, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Söz konusu yapı içinde örgütün sözde ev sorumlusu oldukları iddiasıyla 5 kadın zanlı gözaltına alındı.
Elbistan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA