  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın

Metal mutfak eşyaları fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kahramanmaraşta fabrikada yangın

Kahramanmaraş'ta, metal mutfak eşyaları fabrikasında çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

İşçiler fabrikayı boşaltırken, polis ekipleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

TOMA'ların da desteğiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dumandan etkilenen bazı işçilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler: Kahramanmaraş, yangın
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