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Buradasınız : » » Kahramanmaraş ve Aksaray'da trafik kazaları

Kahramanmaraş ve Aksaray'da trafik kazaları

Kahramanmaraş ve Aksaray'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş ve Aksarayda trafik kazaları

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Afşinbey Mahallesi'ndeki çevre yolunda seyreden Uğur Güneş idaresindeki 06 RGA 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile Berat, Fatma ve Ümit Güneş ile Esvet, Mehmet Alkılınç, Enes Malik Gürün yaralandı.

Otomobilden çıkartılıp 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı

Öte yandan, Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasan Durmaz (43) yönetimindeki 68 KV 378 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 7. kilometresinde, önce refüje, ardından karşı yönden gelen Ahmet Yalınız (41) idaresindeki 16 Y 7901 plakalı otomobile çarptı.

Önündeki kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Fahrettin Bozlak idaresindeki çekici de şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile 16 Y 7901 plakalı araçtaki Hatice (36), Duygu (15) ve Sabri Yalınız (10) yaralandı. Çekici sürücüsü Bozlak, kazadan yara almadan kurtuldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda trafiğin kontrollü sağlanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Aksaray, kaza
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