Kahramanmaraş okuma yazma öğrenmek için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın okuma yazma seferberliğini başlatmasıyla, Kahramanmaraş'ta binlerce kişi halk eğitimi merkezlerine giderek okuma yazma öğrenmek istediklerini söyledi.

Seferberliğin başlatıldığı günden bu yana Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 455 kurs açılırken, bu kurslara yaklaşık 6 bin kişi kayıt yaptırdı. Kurslara gidenlerin tamamına yakını kadın. Birçoğu da "Kızı çocuğu okumaz" denilerek okula gönderilmeyenler.

Kızı ve ablasıyla okuma yazma öğreniyor

Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerlerden biri de Kader Kara. 7'si kız 10 kardeş olan Kara, kursa ilkokul 2'inci sınıfa giden 8 yaşındaki kızı Fatmanur Kara ve kendisi gibi okutulmayan ablası Emine Kenger'le gidiyor.

Eşi Musa'nın da okuma yazma öğrenmesi için destek verdiğini söyleyen Kader Kara, "Babamız okul eve uzak diye okula göndermedi. Bir de kız çocuğu okur mu davası. Kızımla okula geliyorum ve tuhaf bir duygu aslında. Dersi getiriyorum, 'Kızım bana göster' diyorum o da gösteriyor. Beraber yapıyoruz. Aslında biz 3 oğlan, 7 de kız kardeşiz. Kızlar olarak hiçbirimiz de okuma yazma bilmiyoruz. Kız kardeşler okula gitmemiş, oğlanlar beşe kadar gitmiş" dedi.

Kader Kara'nın kurstaki en büyük yardımcısı olan Fatmanur Kara, annesine elinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Annesi yanlış yazdığında hemen müdahale ederek uyaran Fatmanur, hafta içi okula hafta sonları da annesiyle kursa gittiğini söyledi.

9 torun sahibi ve tek isteği okumayı öğrenmek

Çocukken okula gönderilmeyenlerden biri de 74 yaşındaki Zahide Yıldız Özen. 4 çocuk annesi, 9 torun ile 1 de torun çocuğu ninesi olan Özen, çocukların okutulması zorunlu hale getirilince, babasının evini ve tarlalarını satarak başka yere taşındığı anlattı.

"Kardeşim askerde okuma yazmayı öğrendi. Biz de 5 kız hiç okuma yazma bilmiyoruz. Biz de şimdi öğreniyoruz, Allah'ın bugünlerine şükür. Faturamızı, telefonumuzu biliyoruz, gideceğimiz yolu biliyoruz. Ben okumaya çok hevesliyim. Kur'an-ı Kerim'i de 50 yaşında öğrendim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona güç kuvvet versin, kılıcı kesin etsin, güçlü eylesin düşmana karşı inşallah."

Kursa koltuk değnekleriyle gidiyor

Kursiyerlerden 52 yaşındaki Sevil Durmaz ise 3 çocuk, 2 de torun sahibi. Durmaz, babasını kaybedince kendisi ve kardeşine babaannesinin baktığını, kardeşinin okula gönderildiğini ancak kendisinin gönderilmediğini söyledi.

Bacaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Sevil Durmaz'a Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinin, "Sen hastasın, öğretmeni evine göndereceğiz" dediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

Çocukken yaşayamadığı okul ortamını yaşamak için teklifi geri çevirdiğini dile getiren Durmaz, "Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyorum ve öğreneceğim. Felçli halimle geliyorum 'Bir kelime öğrenebilir miyim acaba' diye. Çocukları da zorluyorum 'Okutun beni' diye. Oğlum 'Ben okula gittim öğrendim sen de orada öğrendi' diyor, kızım biraz öğretiyor. Eşim de 'Bu yaştan sonra ne yapacaksın topal ayağınla' diyor. Ben de ölene kadar gideceğimi söyledim" dedi.

Ehliyet almak istiyor

4 çocuk annesi 48 yaşındaki Salime Barman da, kursa gitmek için 2 otobüse binmek zorunda olduğunu söyledi. Barman, Maraş olayları nedeniyle okula gidemediğini, şimdi ehliyet almak için okuma yazma kursuna başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini duyunca hemen kursa kaydını yaptırdığını ifade eden Habip Poyraz, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Sevinerek geliyorum okula" dedi.

Kaynak: DHA