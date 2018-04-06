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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

8 ilde Kahramanmaraş merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ile muvazzaf subayların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ile muvazzaf subayların da yer aldığı zanlılara yönelik Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

Öte yandan, zanlıların yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Kahramanmaraş, fetö
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