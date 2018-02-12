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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

9 ilde gerçekleştirilen Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla arasında orman mühendisi ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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