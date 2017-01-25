Kahramanmaraş FETÖ soruşturması: 15 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen kişilere ait 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan 5 kişi ile örgütle bağlantısı bulunduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında aranan 5 şüphelinin yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor.