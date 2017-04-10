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Kahramankazanlı gazilerden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Kahramankazan Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, darbe girişimi değerlendirmeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulundu.

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Kahramankazanlı gazilerden Kılıçdaroğluna suç duyurusu

Kahramankazan Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek üyesi 16 gazi ve şehit yakını, Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarını içeren dilekçeyi Kahramankazan Başsavcılığına teslim etti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baloğlu, Kılıçdaroğlu'nun televizyon genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili "kontrollü darbe'' söyleminde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'de daha önce de darbeler olduğunu ancak hiçbir siyasi parti genel başkanının bu ifadeyi kullanmadığını söyleyen Baloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu şanlı destana karşı böylesine seviyesiz ve haddini aşan sözler sarf edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. 15 Temmuz hain darbe girişimini hafife alan bu ifadeyle Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını lekelemeye kalkışmış, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hedef alarak milletimizin kutsal değerlerine hakaret etmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun milli duruş sergilemek yerine milletin kutsal değerlerine saldırmayı tercih ettiğini iddia eden Baloğlu, 16 Nisan'daki halk oylaması öncesi kullanılan bu ifadenin büyük bir toplumsal travmaya karşı iyi niyetsizliği gösterdiğini söyledi.

Baloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen, böylesine haddini aşan ifadelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüce milletimizin vicdanına havale ederken Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlenen suçlardan dolayı hakkında 15 Temmuz gazileri adına suç ihbarında bulunduğumuzu belirtiriz." dedi.

Etiketler: Kılıçdaroğlu, darbe girişimi, fetö, 15 temmuz
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