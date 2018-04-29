Kahramankazan'a 'Avrupa Diploması' ödülü

Ankara'nın Kahramankazan İlçe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) "12 Yıldız Şehri" unvanını 2016 ve 2017'de üst üste iki kez kazanan Kahramankazan Belediyesi'ne AKPM tarafından "Avrupa Diploması" ödülü verildi.

Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke ve 200 bin belediye arasında bu ödüle layık görülen 16 belediyeden biri oldu.

Ödülün kazanılmasında belediyenin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamaları ile çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerinin etkili olduğu bildirildi.

Belediyeye ödülü, Haziran ayında Fransa'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Hedef Avrupa Ödülü

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, onur duyduklarını belirterek, hedeflerinin ödüllerin en büyüğü "Avrupa Ödülü" olduğunu ifade etti.

Ertürk, yaşam kalitesini yükseltmek için 14 yıldır çalıştıklarını ve "Kazan köyü" olarak adlandırılan ilçeyi "Avrupa Diploması" ödülüne layık görülen metropol ilçe haline getirdiklerine dikkati çekti.

"Son yıllarda Avrupa çapında çalışmalarımıza hız verdik. Bunun neticesinde 2016 ve 2017'de iki kez '12 Yıldız Şehri' unvanını, şimdi de 'Avrupa Diploması'nı kazandık. Çalışmalarımızın bu prestijli ödülle taçlandırılmasından gurur duyduk. İnsana dokunan yönetim anlayışımızın, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da takip edilmesi ise en büyük mutluluğumuz."

Avrupa Diploması

Avrupa Konseyi, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana Avrupa Ödülü programı uyguluyor.

Bu kapsamda idarelere birinci aşamada "Avrupa Diploması", ikinci aşamada "Avrupa Şeref Bayrağı", üçüncü aşamada "Avrupa Şeref Plaketi" ve son aşamada "Avrupa Ödülü" veriliyor.

Kaynak: AA