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Kahraman şoför yaralı bebek ve annesini hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta Özel Halk Otobüsü Şoförü Ömer Taşdemir, seyir halindeyken şahit olduğu kazada, yaralı olan ve yolda oturarak ambulans bekleyen bebek ve annesini hastaneye yetiştirdi.

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Sivas'ta daha önce otobüsünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim eden halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, yaptığı bir başka davranışla takdir topladı.

Taşdemir, Gültepe Mahallesi Adliye Yolu üzerinde 58 H 0083 plakalı aracıyla güzergah üzerinde seyir halindeyken kaza yapan bir otomobil gördü.

Yaralı kadın sürücünün bebeğiyle birlikte yolda oturarak beklediğini fark eden Taşdemir, otobüsteki yolcularla birlikte inerek yaralı anne ve bebeğe müdahale etti.

Yolcuları bıraktı, yaralıları hastaneye yetiştirdi

Taşdemir, yolcularını kaza yerinde bırakarak, yaralı anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi.

Kahraman şoför davranışıyla takdir toplarken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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