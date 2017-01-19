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Buradasınız : » » Kahraman şehit Sekin'in çocuklarından gururlandıran başarı

Kahraman şehit Sekin'in çocuklarından gururlandıran başarı

Şehit polis Sekin'in çocukları, "teşekkür", "takdir" ve "onur" belgeleri almaya hak kazandı.

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Kahraman şehit Sekinin çocuklarından gururlandıran başarı
İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in çocukları, okulda gösterdikleri başarılarıyla gururlandırdı.
 
Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi C Kapısı önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in çocukları, eğitim yılının ilk dönemini başarıyla tamamladı.
 
Şehidin, Muzaffer Taşdemir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan en küçük çocuğu Nisa Nur Sekin ile oğlu Osman Çınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin, takdir ve onur belgesi almaya hak kazandı.
 
Şehit polisin en büyük çocuğu Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 10. öğrencisi Zeynep Dila Sekin de teşekkür ve onur belgesi alacak.
 
Etiketler: şehit polis, izmir, Fethi Sekin
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