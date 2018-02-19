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Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Kahraman şehit Ömer Halisdemirin son görüntüleri

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, güvenlik kamerası görüntüleri ve bu görüntülerden elde edilen fotoğraflardan oluşan bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Bilirkişilerce, davayı gören Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapordaki görüntü ve fotoğraflarda, Halisdemir ile sanıkların, 15-16 Temmuz 2016 gecesi ÖKK'deki eylemleri saat, kişi ve yer belirtilerek gösterildi.

Raporda, şehit Halisdemir'in darbe girişimi gecesi saat 20.42'de karargah binasına girdiği, saat 23.58'de emir astsubayı odasının önüne geldiği esnada odadan çıkan erbaşlara bir şeyler söylediği, ardından odasına girdiği görülüyor.

 

 

Görüntülere göre, şehit Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda telefon görüşmesi yaptıktan sonra dışarıya çıkıyor.

Bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşınması güvenlik kameralarına yansıyor.

Terzi'nin, darbeci askerlerce helikopterle GATA'ya götürülmek üzere tekrar dışarı taşınması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA/ İHA

Etiketler: ömer halisdemir, darbeci general Semih Terzi, 15 Temmuz darbe girişimi
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