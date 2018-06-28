Kahraman polisler havalimanında çalışmaktan vazgeçmiyor

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında, birçok yolcunun hayatını kurtarırken yaralanan polis memurları Yüksel Durna ve Ahmet Berker, tedavi sürecinin ardından yine aynı yerde kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyor.

28 Haziran 2016'daki yaşanan olayda canını ortaya koyan polislerden Berker, Giresun Tirebolu'da doğduğunu, 2011 yılında İstanbul'da çevik kuvvet olarak göreve başladığını söyledi.

3 yıl sonra Atatürk Havalimanı'nda görevlendirildiğini anlatan Berker, bu görevden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Hastanede yaklaşık 2 ay kaldım"

Berker, 28 Haziran'daki saldırıda olaya müdahale ettiği sırada açılan ateşle yaralandığını hatırlatarak, "Olaya müdahale eden ilk polis memuruyum. Karşılaştığım şahıs bana yedi kurşun sıktı. Hastanede yaklaşık 2 ay kaldım. Bunun 1 buçuk ayı yoğun bakımdı. Son 2 hafta hastanenin servis katına alındım. Pankreas, mide, safra kesesi, ciğer, sağ ve sol koluma kurşun isabet etti. Kolumda hasar kaldı, çeviremiyorum. Pankreastaki sorunu şükürler olsun ki hallettik. Normal hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İyileştikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki görevine döndüğünü ifade eden Berker, olayın medyada duyulmasının ardından kendisini tanıyan yolcularla karşılaştığını söyledi. Berker, yanına gelerek kendilerine "kahraman" diye hitap eden yolcuları görünce mutlu olduğunu dile getirdi.

Berker, o dönem eşinin hamile olduğunu, 12 Temmuz'da yoğun bakımdayken çocuğunun dünyaya geldiğini anlattı.

"Çocuğumun doğması benim için bir şans"

Berker, "Çocuğumun doğması benim için bir şans. Çünkü o olmasaydı belki psikolojik eşiği atlamazdım. O benim tamamen şifa kaynağım oldu. Çocuğumun ismi Zeynep Ervah, inşallah 12 Temmuz'da 2 yaşına girecek. Eşimle de mutlu bir evliliğimiz ve yaşantımız var. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Polis memuru Yüksel Durna ise Bartınlı olduğunu, 2011'de Esenler'de polis olarak göreve başladığını belirtti. 3 sene sonra havalimanında görev yapmaya başladığını dile getiren Durna, havalimanında kendisini aile ortamında hissettiğini söyledi.

Havalimanında yaptığı müdahaleyle birçok kişinin hayatını kurtarırken yaralanan Durna, 8 gün hastanede kaldığını, ameliyatla dalağının alındığını belirtti.

Durna, 3 ay sonra görevine başladığını aktararak, "Olay medyaya yansıdı. Bizi tanıyan bizi arayan çok insanımız oldu. Çeşitli kurumlardan davetler aldık. Törenlere ve organizasyonlara davet ettiler. Bunlar bana sevinç ve gurur verdi, mutlu olduk" dedi.

Bu kişilere teşekkür eden Durna, tedavi sürecinin ardından havalimanına kaldığı yerden devam etmeyi çok istediğini söyledi.

Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Durna, "Olaydan sonra bir müddet benden haber alamamışlar. Daha sonra İstanbul'a geldiler. Tedavi süreci onlar için de zor oldu. Onların hayatları da değişti. Çeşitli kurumlar ailemi organizasyonlara çağırdı. Sosyalleşmeye başladılar. Onlar da bundan mutluluk duydular" diye konuştu.

Kaynak: AA