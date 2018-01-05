Kahraman Polisimiz Fethi Sekin şehitliğinin birinci yılında anıldı

İzmir Adliyesi önünde trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, saldırının olduğu gün de görevinin başındaydı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Şehit polis memuru Fethi Sekin'e özel paylaşım

Sekin, Adliye kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı görünce yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çekip çatıştı, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Kahramanlığıyla her koşulda göreve hazır olduğunu gösteren Fethi Sekin, dikkati ve cesareti sayesinde onlarca hayatın kararmasına engel oldu.

Uzun namlulu silahları olan iki teröristin karşısına cesaretle çıktı. Beylik tabancasıyla birini vurdu, ancak mermisi bitince diğer teröristin kurşunuyla şehit oldu.

O terörist de Sekin'in mesai arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu sırada Adliye'nin üçüncü katında bulunan mübaşir Musa Can da teröristlerin silahından çıkan bir kurşunla şehit oldu.

Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri delilleri titizlikle topladı. O deliller saldırının arkasında bölücü terör örgütü PKK'nın olduğunu ortaya koydu.

Teröristlerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Olayla ilgili 2 firari halen aranıyor.

Teröre karşı birlik olundu

Fethi Sekin'in kahramanlığı, teröre karşı birliğin de adı oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yeri sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getiren milyonlarca insan, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarıyla teröre lanet okudu.

Facebook da şehit polis memuru Fethi Sekin'in kişisel hesabını, "Anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.

İzmir Adliyesi'nde teröristlere geçit vermeyen kahraman şehit polis #FethiSekin @trthaber'de anılıyor. https://t.co/eOjBniMcXc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

Fethi Sekin ismi her yerde

Şehit polisin kahramanlığının unutturulmaması, adının yurdun dört bir yanında yaşatılması için hem devlet, hem millet harekete geçti. Bazı anne babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar bir çok yere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı. Ayrıca şehitlerin aileleri için de yardım kampanyaları düzenlendi, destekler sağlandı.

Sekin'in 9 yıl görev yaptığı İzmir Adliyesinde de Fethi Sekin ve Musa Can için anma köşesi oluşturuldu. Ayrıca adliyede şehitlerin aileleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir Adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin", Çınarlı Mahallesi'ndeki 1586/1 Sokak'a da "Şehit Musa Can" ismi verildi.

Başbakan Yıldırım: Teröristlere karşı göğsünü siper etti

Başbakan Binali Yıldırım, 1 yıl önce İzmir'de canı pahasına büyük bir terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı.

Ankara'da katıldığı programda konuşan Yıldırım, şehit polisi anıp, rahmet dileyen Yıldırım şunları aktardı:

"Bugün ayrıca bir yıl önce alçak bölücü teröristlere karşı göğsünün siper ederek, şehadet şerbetini içen polis memurumuz fethi sekinin ölüm yıldönümü. Polis memurumuz, şehidimiz sekine ve bugün Beytüşşebap'ta şehit olan Mehmetciğimize ve bütün vatan şehitlerine bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin Sokağı" adını aldı. Çiğli ilçesinde bir parka da şehit polisin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Bayraklı'daki Merkez İlkokulunun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu", Bornova'daki Yeşilçam İlkokulunun adı ise "Şehit Katip Musa Can İlkokulu" olarak değiştirildi.

Sekin'in adı ayrıca adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da yaşatılıyor.

Memleketi Elazığ'da bir kültürevinde adı yaşatılan Fethi Sekin'in ismi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine verildi.

Şehit polis Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, törenle anıldı

İzmir Adliyesi'ndeki terör katliamının önüne geçen polis memuru Fethi Sekin, şehitliğini birinci yılında törenle anıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethi Sekin'in kahramanlığına vurgu yaptı.

Bakan Soylu, "Bu aziz millet bu asil millet nereden gelirse gelsin nasıl gelirse gelsin hangi kalleşlikle gelirse gelsin gelen her şeyden birliğini beraberliğini ve yarına ait duygularını güçlendiren büyük bir millettir./... bedeli ne olursa olsun." dedi.

Adalet Bakanı Gül ise, "İster FETÖ ister DEAŞ ister PKK, hangi terör örgütü olursa olsun canıyla bu millet için memleket için nasıl kahramanlar çıktığını dost ve düşman görüyor bizim teröre karşı söyleyeceğimiz tek söz birliğimizin beraberliğimizin daha da güçlenmesi ile terörü yeneceğimiz anlayışıdır." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından, "İzmir Adalet Saray’ına dönük terör saldırısını engellemek için kahramanca mücadele eden ve şehadetiyle büyük bir felaketi önlemiş olan şehit Fethi Sekin’i ve beraberinde şehit düşen Musa Can’ı vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." mesajını paylaştı.

İzmir Adalet Saray’ına dönük terör saldırısını engellemek için kahramanca mücadele eden ve şehadetiyle büyük bir felaketi önlemiş olan şehit Fethi Sekin’i ve beraberinde şehit düşen Musa Can’ı vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyorum.Mekanları cennet olsun... — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 5 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yıl bugün, büyük bir kahramanlık destanı yazan, İzmir’de teröristlerle savaşırken şehit düşen yiğit vatan evladı #FethiSekin; sana ve aziz vatanımız için can veren bütün şehitlerimize her daim minnettarız. Siz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Geçtiğimiz yıl bugün, büyük bir kahramanlık destanı yazan, İzmir’de teröristlerle savaşırken şehit düşen yiğit vatan evladı #FethiSekin; sana ve aziz vatanımız için can veren bütün şehitlerimize her daim minnettarız. Siz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. pic.twitter.com/pO2Rs7Ds4d — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 5 Ocak 2018

Terör saldırısına hedef olan Adliye'nin C kapısı önündeki Şehit Fethi Sekin anıtı da açıldı. Törene katılanlara şehitler anısına dökülen lokma, ikram edildi.

Şehit Fethi Sekin'in Elazığlı hemşehrileri de anma törenindeydi. Şehit polis Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı da ziyaretçi akınına uğradı.

Törene katılanlar mezarına çiçek bıraktı, dualar etti.

"Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor"

Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i örnek alan oğlunun tüm Türkiye'nin gönlünde yaşadığını belirtti.

Sekin, oğlunun geçen yıl 5 Ocak'ta teröristlerle çatışmaya girerek şehadete ulaştığı İzmir Adliyesi C Kapısı'nda görev yapan mesai arkadaşlarını ziyaret etti.

Polislerle sohbet eden baba Sekin, bir süre önce kurşun geçirmez olarak yeniden inşa edilen polis noktasının duvarında asılı oğlunun fotoğrafının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Terör saldırısında oğluyla birlikte şehit olan mübaşir Musa Can'ın isimlerini taşıyan saygı köşesini de ziyaret eden Sekin, duygusal anlar yaşadı.

"İneğimi satıp oğlumu polis okuluna gönderdim"

Mehmet Zeki Sekin, oğlunun şehit olduğu haberini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyathaneden servise çıktığı anda öğrendiğini, bir yıldır acısının hiç dinmediğini söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana insanlara iyilik yapmayı çok seven oğlunun Samsun'da bulunan polis okulunu kazandığı gün yaşadığı sevinci hatırladığını anlatan Sekin, oğlunu okula gönderebilmek için ineğini satıp parasını ona verdiğini anlattı.

Şehit polisin sırasıyla Kilis, Bingöl ve İzmir'de görev yaptığını dile getiren baba Sekin, "Benim Fethim çok kahramandı, korku nedir bilmezdi. 15 Temmuz'dan sonra bana, 'Allah'ım Ömer Halisdemir gibi bana da bir şehitlik nasip etsin' dedi. O da nasip etti. Halisdemir'i kendisine örnek almıştı." dedi.

Şehit polis #FethiSekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kahraman şehidimizi vefatının birinci yıl dönümünde @trthaber'e anlattı.https://t.co/Bkjbac0UY2 pic.twitter.com/yxiE1UW0Gs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

"Yedek şarjör almıştı"

Kahraman polis oğlu ile en son şehit olmadan bir hafta önce İzmir'de görüştüklerini dile getiren Sekin, oğlunun saldırıdan bir süre önce terör saldırısı riski nedeniyle yedek şarjör aldığını ancak saldırı sırasında güvenlik kulübesinde bıraktığını kaydetti.

Mermisi bitene kadar çatışan oğlunun yedek şarjörünü almak için koştuğu sırada şehit olduğuna dikkati çeken Mehmet Zeki Sekin, "Onun dikkati bu katliamı önledi. Dikkatsiz olsaydı bu katliamı önleyemezdi." diye konuştu.

"Görüntüleri defalarca izledim"

Oğlunun teröristlerle çatıştığı anlara ilişkin görüntüleri tekrar tekrar izlediğini anlatan Sekin, şöyle konuştu:

"Kahramanca müdahale etti. Bir teröristi vurduktan sonra mermisi bitiyor, şarjörünü almaya gidince yetişemiyor. Jandarma arabasının ardında bir terörist daha vardı, onu sanki göremiyor, görse arkadan çullanırdı. Jandarma aracındaki asker kaçmaya çalışıyor, birkaç kez kapıyı açıyor kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor. Onun hayatta olması benim Fethimin sayesindedir."

Oğlunun şehit olduğu günden bu yana davet edildiği her yerde onun vatan sevgisini anlattığını, gururla "vatan sağ olsun" dediğini aktaran baba Sekin, evladının Elazığ'daki şehitliğine gidince insanların ona olan sevgilerine bir kez daha şahitlik ettiğine işaret etti.

Mehmet Zeki Sekin, "Şehit babası olarak ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur. Benim Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, ormanında, hastanesinde, caddesinde ve sokağında ismi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerinden razı olsun, ismini ölümsüzleştirdiler. Tüm kapılar bana açıktır. Nereye gidersem gideyim, 'kahramanın babası' diye beni de 'kahraman' ilan ediyorlar." şeklinde konuştu.

İzmir Adliyesi'ne her geldiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Sekin, oğlunun silah arkadaşlarıyla sohbet edip oğlunu bir de onlardan dinlediğinde acısının bir nebze de olsa hafiflediğini ifade etti.

Gelini ve torunlarının da üzüntüsünün devam ettiğini vurgulayan baba Sekin, şehit polisin büyük kızının hukuk fakültesinde eğitim almak istediğini, 2 oğlunun da polis olmak istemeleri halinde en büyük desteği kendisinin vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber/AA