Kahraman komandolar, vatan savunması için hazır kıta bekliyor

Diyarbakır Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı gece gündüz demeden yürüttüğü operasyonlarla bölgede güvenliği tesis ediyor.

Terör örgütü PKK'nın 1978 yılında kurulma kararının alındığı yer olarak bilinen, arazi yapısı nedeniyle teröristlerin rahatlıkla gizlenebildiği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kahraman komandolar, PKK'lı teröristlere karşı etkin mücadele yürütüyor.

Zorlu coğrafyada terör örgütüne yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, oluşturulan üs bölgelerinde gece gündüz demeden nöbet tutuyor.

Teröristle amansız mücadele

Lice kırsalında oluşturulan üs bölgeleriyle sahaya hakim olan komandolar, arazide yürüttükleri operasyonlarla da teröristlere aman vermiyor.

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde teröristlerin gizlendiği tespit edilen mağara, sığınak ve yaşam alanlarını bir bir imha eden güvenlik güçleri, yaptıkları yol kontrolleri, uygulamalar, arazi arama ve tarama faaliyetleriyle de bölgede teröristlere göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı yürüttükleri etkin mücadele ile terör örgütünün üslenmesine geçit vermeyen komandolar, finans kaynaklarından olan uyuşturucuya da büyük darbe vuruyor.

Komandolar bugüne kadar tonlarca uyuşturucu ele geçirirken, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alanların da bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi, tespit ettikleri el yapımı patlayıcılar, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ile yine çok sayıda saldırıyı önledi.

Şehit silah arkadaşlarının ismiyle terörle mücadeleye devam

Operasyon emri alan komandolar, oluşturulan harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal ediyor. Belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından araziye çıkan komandolar, arazide arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Lice, Kulp, Hani, Kocaköy başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde, şehit düşen silah arkadaşlarının isimleriyle düzenlenen operasyonlarda, dağları teröristlere dar eden güvenlik güçleri görevlerini cansiparane sürdürüyor.

Son teknoloji ve yerli silahlarla donatılan Mehmetçik, devletin sağladığı imkanlarla her türlü görev için gözünü kırpmadan hazır kıta bekliyor.

Vatan sevgileri nağmelere dökülüyor

Milli mücadele ruhuyla tarihin her döneminde destan yazan ve ölümsüzleşen Mehmetçik, vatan uğruna toprağa düşen her neferinin ismini kalbine kazıyor.

"Bir ölür bin diriliriz" düsturu ile huzur ve güvenin daim kılınması için analarını, yarlarını ve evlatlarını geride bırakan komandolar, teröristlere dağları dar ediyor.

Komandoların vatan sevgisi kimi zaman da sazın tellerinden dökülen nağmelere, seslendirdikleri türkülere yansıyor.

Terörle mücadelede şehit düşen arkadaşlarını her daim gönüllerinde yaşatan Mehmetçik, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor.

Kaynak: AA