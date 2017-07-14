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Kahraman er görüntülerini ilk kez izledi

Zırhlı araçlar ile silah ve mühimmat depolarının anahtarlarını saklayarak kahramanlık gösteren er Emre Ev, o anlara ilişkin görüntüleri izlerken duygu dolu anlar yaşadı.