Kahraman baba çocuklarını yangından kurtardı

İstanbul Pendik'te yangın çıkan evde mahsur kalan iki çocuk, babaları tarafından komşularının açtığı battaniyeye atılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Evindeki yangını fark eden Mehmet Şener, kapıdan çıkamayacaklarını anlayınca, çocukları Ünal ve Samet'i battaniyeye sararak, komşularının açtığı battaniyeye attı. Şener de camdan atlayarak, dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ve iki çocuğu da hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında semt pazarında olduğu öğrenilen anne Nermin Şener ise evine döndüğünde komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

"Çocukları aşağıya attı, biz kucağımıza aldık"

Olayı gören bir vatandaş olayı şöyle anlattı:

"Ben sabah işe gidiyordum, buradan dumanlar çıkıyordu. Hemen kenara çektim. Baktım çocuk mahsur kalmış yukarıda, hemen babası çocukları aşağıya attı. Kucağımıza aldık hemen çocukları dışarı çıkarttık. İkinci çocuğu da aşağıya attı baba onu da hemen aldık kucağımıza. Çocukların durumu iyi, babanın durumu iyi, anne de pazardaymış"

Öte yandan, Samet Şener ve Ünal Şener kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA