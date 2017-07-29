Kağıthane'de narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Tespit edilen çok sayıda adrese Özel Harekat Polisi desteği ile operasyon gerçekleştiren ekipler, daha önce narkotikten aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 1 tabanca sentetik uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Bu arada Canan Sokak'taki aramalara katılan "panzer" isimli narkotik köpeği, sokak lambasının yanındaki çöplerin içinde bulunan bir torbaya tepki verdi. Narkotik ekipler, torbanın içinde uyuşturucu hap ve esrar bulunduğunu tespit etti.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA