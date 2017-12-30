Kağıthane'de çatışma: 1 polis yaralı

İstanbul Kağıthane'de bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:18



