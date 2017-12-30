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Kağıthane'de çatışma: 1 polis yaralı

İstanbul Kağıthane'de bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı.

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Kağıthanede çatışma: 1 polis yaralı

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki marketlerden gasp olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili kimliği tespit edilen iki şüpheliyi takibe aldı.

Bölgede bir markete gasp amacıyla girdiği belirtilen şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı olarak motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

AA

Etiketler: İstanbul, kağıthane, çatıyma
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