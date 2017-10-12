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Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

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Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunun birinci kilometresinde faaliyet gösteren fabrikada geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tonlarca atık kağıdın bulunduğu alandaki yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin, imalat bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Alevlere, yangın söndürme helikopteri ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

Etiketler: fabrika yangını, kahramanmaraş yangın
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