  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep karayolunun 1. kilometresinde faaliyet gösteren fabrikanın geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tonlarca atık kağıdın bulunduğu depodaki yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yanan kağıtları iş makineleriyle başka bir alanda topladı. Yanmaktan kurtarılan malzemeler de forkliftlerle bölgeden uzaklaştırıldı.

Bazı işçilerin yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yanan alanın etrafı çevrilerek alevlerin diğer bölümlere sıçramasının önlendiğini belirten Küçükönder, itfaiye başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin birçok iş makinesinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı.

Etiketler: kağıt fabrikası, kahramanmaraş yangın, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER