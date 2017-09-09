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Buradasınız : » » Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilden sağ çıktı

Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilden sağ çıktı

Ankara’da carpismanin etkisiyle kagit gibi ikiye ayrilan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilden sağ çıktı

Ankara'da bir sürücü, otomobilinin ikiye bölündüğü trafik kazasından yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de İvedik ile Ahmet Refik caddelerinin kesişiminde iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, Murat E. idaresindeki 06 U 1939 plakalı otomobil ikiye ayrıldı. Bu araçtan yaralı olarak çıkarılan Murat E, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan 06 AY 5270 plakalı aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: ankara, trafik Kazası
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