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Buradasınız : » » Kafasına mermer düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Kafasına mermer düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Trabzon'da caddede yürürken binadan kafasına mermer düşen eski futbolcu Yaşar Yıldırım hayatını kaybetti.

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Kafasına mermer düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürüyen Yaşar Yıldırım'ın kafasına tadilat yapılan bir binanın ikinci katından mermer parçası düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın Trabzon'daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor'da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi.

Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım'ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtildi. 

Kaynak: AA 

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