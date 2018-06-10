Kadir Gecesi yurt genelinde idrak edildi

Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

Edirne

Mimar Sinan’ın "Ustalık Eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Kadir Gecesi’nde doldu taştı.

Balkanlar'ın ve Türkiye’nin birçok ilinden binlerce Müslüman, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Selimiye Camii’ne akın etti.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından olan Selimiye, başta Edirneliler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanların akınına uğradı.

30 bin kişi Selimiye'de namazını kıldı

Kentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentte bulunan camilere akın etti.

Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden Selimiye'ye gelen Müslümanların sayısı yaklaşık 30 bini buldu.

Cemaat, cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından verilen "Kadir Gecesi" konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı.

Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce kişi, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi.

Peygamber ocağında Kadir Gecesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üs bölgesinde Mehmetçik, Kadir Gecesi'ni duayla geçirdi.

Ramazanda iftar ve sahurunu da üs bölgesinde yapan komandolar, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, şehit olan arkadaşlarının ruhlarını şad etti.

Komandolar, hep birlikte açılan iftarın ardından mescitte cemaatle namaz kıldı. Namazın ardından Mehmetçikler, ellerini semaya açarak, şöyle niyazda bulundu:

"Ya Rabbel alemin, bunlar Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, vatanları, milletleri, dinleri ve inançlarını korumak, bu uğurda can veren şehitlerimizin okunan Kur'anlar, Yasinler hürmetine ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle; Bedir ve Uhud şehitleri ile beraber haşreyle. Devletimizi milletimizi payidar eyle, vatanımızı milletimizi ve tüm İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını ali eyle, cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi."

Malatya

Malatya'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti.

Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Bursa'da Kadir Gecesi coşkusu

Bursa'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Ulu Cami'ye geldi.

Kayseri

Kayseri'de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi'nden esinlenerek yapılan Fevzi Mercan Camisi'ne geldi.

İstanbul

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Eyüpsultan Camisi'ne geldi.

Düzce

Düzce'de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için bazı vatandaşlar, Cedidiye Camisi'ne akın etti.

Adıyaman

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesine Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Yalova

Yalova'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA