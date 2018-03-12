Kadına şiddet konusunda polise profesyonel eğitim

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitim sayesinde polislerin, sorunun çözümüyle ilgili daha profesyonel ve etkin mücadele etmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliği ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Kolluk Gücü Kapasite Geliştirme Eğitimleri İşbirliği Protokolü" kapsamında, aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında görevli 250 polise eğitici eğitimi verilmesi planlandı.

Bu amaçla 81 il emniyet müdürlükleri ve polis okullarında kadına şiddetle mücadele birimlerinde çalışan personelden 50'sine 5-9 Mart'ta eğitim verildi.

Eğitimde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Yetişkin Eğitimi", "Etkin İletişim", "Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri", "6284 Sayılı Kanun Uyarınca Kolluğun Rolü ve Sorumlulukları", "Kadına Yönelik Şiddet Bilgisi ve Çok Taraflı Yaklaşım", "Şiddete Maruz Kalan Kadınla Çalışma Etiği, İlkeleri ve Görüşme Teknikleri", "Şiddet Uygulayanla Görüşme Teknikleri" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Mevzuat" konuları işlendi.

Polislere, karşılaştıkları sorunlarda yapmaları gerekenlerin yer aldığı kolluk kuvvetleri eğitimi eğitici el kitabı, kolluk kuvvetleri eğitimi katılımcı eğitimi ve kolluk kuvvetleri kılavuzu verildi.

Eğitimle aile içi ve kadına şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması ve mağdurlara verilecek hizmetlerin çok yönlü bir anlayışla ilgili kurum ve kuruluşların birlikteliğinde hayata geçirilebilmesi amaçlanıyor.

Mağdur kadın, sığınma evine yönlendirilecek

Eğitimde personele konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler, mevzuat ve karşılaşılan olaylarda yapması gerekenler anlatıldı.

Şiddet mağduru ve hayati tehlikesi olan kadınlar, içinde bulundukları travmatik durum nedeniyle bazen sağlıklı düşünemiyor. Bu nedenle can güvenliklerini tehlikeye atabilecekleri kararlar verebiliyorlar. Eğitici eğitimi alan polislere, bu durumdaki kadınların sığınma evlerine yönlendirilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Toplumun soruna yönelik farkındalığının artırılması gerektiği de vurgulanan eğitimde, polislerden "örselenmiş kadınlara" karşı hassas ve titizlikle çalışmaları istendi.

Ayrıca polislere, ciddi şiddet olaylarında elektronik kelepçe uygulamasına başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Eğitimin ardından birimlerine dönen polisler, yaklaşık 10 bin meslektaşına konu hakkında öğrendiklerini aktaracak.

Bu sayede kadına şiddet konusunda daha bilinçli hale gelecek polisler, sorunla daha profesyonel ve etkin mücadele edecek.

Kaynak: AA