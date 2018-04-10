Kadın yunuslar İzmir'in huzur ve güvenliği için çalışıyor

Motosiklet üzerinde yağmur çamur demeden görevlerini yapan kadın Yunuslar, olaylara en kısa sürede müdahale ediyor.

İzmir'de çeşitli bölgelerde asayiş uygulamalarına katılan Yunuslar, çelik yelek ve uzun namlulu silahla önce çevre güvenliğini alıyor ardından da şüpheli araçları ve kişileri durduruyor. Araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor.

Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.

"Mesleğe ablamı örnek alarak başladım"

Basmane semtinde motosikletleriyle uygulama yapan kadın Yunuslardan Hamise Eylül Kandırmış, ailece motosiklet sevdalısı olduklarını; babasının, ağabeyinin, ablasının motosiklet kullandığını, mesleğe ablasını örnek alarak başladığını aktardı.

Ablasının da İstanbul'da Motosikletli Polis Timlerinde görevli polis memuru olduğunu belirten Kandırmış, "Polis olmayı istiyordum ama ablamın polis olduktan sonra Yunuslarda çalışması beni daha çok etkiledi. Bende onun gibi Yunus polisi olmaya karar verdim" dedi.

"Yaptığımız iş kolay değil"

Bugüne kadar ağır ve disiplin isteyen sporlar yaptığını aktaran polis memuru Seda Perçin ise disiplini sevdiği için küçük yaşlardan beri polis olmayı çok istediğini anlattı.

Her zaman motosiklet kullanmayı ve sokaklarda çalışmayı istediğini ancak insanların kadın olarak polislerin sokakta çalışmasına alışık olmadığını ifade eden Perçin, şunları kaydetti:

"Kadın olarak evet zor bir meslek. Ama çok yanlış bir anlayış var. Sanki bütün suçlular erkekmiş gibi. Öyle bir şey yok. Çok fazla uyuşturucu madde elde ettiğimiz kadınlar var. Yani suçlu kadınlar da var. Onlarla da mücadele ediyoruz. Gerçekten yaptığımız iş kolay değil. Gerek erkek meslektaşlarımız gerekse vatandaşlar bize saygı duyuyor. Kadın olarak bunun yükünü kaldırmakta kolay değil. Ama inanıyorum ki daha da iyiye gidecek, sokaklarda daha çok kadın polisler görecek vatandaşlarımız."

"Kadın, istediği zaman her şeyi başarabilir"

Ailesinde asker ve polis olarak görev yapan çok kişi olduğunu anlatan polis memuru Sümeyye Palacı ise küçük yaştan itibaren bir an önce büyüyüp ailesindeki diğer kişiler gibi üniforma giymeyi hayal ettiğini söyledi.

Çocukluk yıllarında ilgi alanlarının farklı olduğunun altını çizen Palacı, "Benim hiç bebeğim olmadı mesela. Oyuncak olarak arabalarım vardı, motosikletim ve silahım vardı. Polis olmak istiyordum ve sınavlara girdim kazandım" dedi.

Kurtuluş savaşında kadınların çok büyük rol aldığını hatırlatan Palacı, “Kadın helikopter pilotumuz, gemi kaptanımız var. Aslında kadın güçlüdür. Kadın her şeyin içindedir ve istediği zaman her şeyi başarabilir. Nene Hatun mermi taşımış cepheye, biz de içeride cephedeyiz. Nene hatunların torunlarıyız" diye konuştu.

"Vatandaşlar polislerden korkmamalı, polislerden suçlular korkmalı"

Motosikletin bir tutku olduğu ve sesini çok sevdiğini, vatandaşların kadın polisleri gördüklerinde şaşırdığını aktaran Palacı, şunları kaydetti:

"Motosikletle giderken arabaların içinden el sallayan teyzelerimiz, ablalarımız ve çocukları görmek bize çok iyi hissettiriyor. Bazen de fotoğraf çektirenlerle karşılaşıyoruz. Çocuklar genelde önce korkuyorlar. Bence vatandaşlar polislerden korkmamalı, polislerden suçlular korkmalı. Çocuklar, polise her zaman gidebileceğini, çekinmeyeceğini bilmeli. Biz vatandaşın yanındayız. Biz devlet için vatandaşın yanındayız."

Kadın Yunus polisleri, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA