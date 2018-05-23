Kadın yolcusunu arabadan atan taksici yakalandı

İstanbul Ümraniye’de bir taksi sürücüsü, tartıştığı genç kadın yolcuyu araçtan dışarı attı.
Olayın görüntülerinin sosyal medya ve basına yansıması ardından Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kimliğini belirleyen güvenlik güçleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlının sabıka kaydının bulunduğu belirlendi
Sürücü Ş.G.'nin uyuşturucu mala zarar verme ve mühür kırma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber