Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ait Otogar-Muradiye seferini yapan 45 AG 522 plakalı halk otobüsü şoförü Fatma Güngör, 73 yaşındaki Fatma Gülfidan'ın fenalaştığını fark etti.

Güngör, otobüsü durdurarak yaşlı kadına ilk müdahalesinin ardından güzergahını değiştirdi. Güngör, yaşlı kadını Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdikten sonra seferine devam etti.

Güngör lise durağından otobüse binen Fatma Gülfidan'ın bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek, "Gözleri kapalıydı. Nefes almakta zorlanıyordu. O sırada eşarbını çözdüm. Yüzüne su sürdüm. O an ben de panikledim bir anda hangi hastane daha yakın diye bir düşündüm. 112'yi arayana kadar zaten ben Manisa Devlet Hastanesi'ne yaklaşmıştım.

Otobüsle hastanenin aciline gittim. Hastayı sedyeye aldık. Ben hastayı bıraktıktan sonra tekrar güzergahıma devam ettim. Güzergahımda işim bitirip garaja geldikten sonra, hastanın durumunu merak ettiğim için tekrar hastaneye gittim. Teyzemizin durumu iyiydi. Doktorlar, 'iyi yetiştirmişsiniz' dedi. Teyzenin elini öptüm sohbet ettim. Teyzemizi arayıp sordum, taburcu etmişler durumu iyiymiş" dedi.

Kaynak: AA