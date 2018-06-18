Kadın Azmağı Deresi yılda 1 milyondan fazla turist ağırlıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor.

Özellikle İngiliz turistlerin ilgisini çekiyor

Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor.

Derenin buz gibi akan suyu ve eşsiz güzellikleri son yıllarda özellikle İngiliz turistlerin ilgisini çekiyor.

Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, Kadın Azmağı Deresi’nin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde olduğunu söyledi.

"Yılda en az 1 milyon kişi ziyaret ediyor"

Başkan Karaarslan, "Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini söyledi:

"Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azmak Deresi kullanımı Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığında kurulan şirket tarafından yönetilmekte. Yılda en az 1 milyon kişi ziyaret ediyor."

Karaarslan, Kadın Azmağı'na çevre il ve ilçelerin yanı sıra son yıllarda özellikle İngiliz turistlerin ilgi göstermesinin, Muğla ve ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Akyaka’da tekne turu düzenleyen emekli zabıta komiseri Şadi Durmaz, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda Hindistan ve Filistin’den müşterilerinin olduğunu belirten Şadi Durmaz, "Bu yıl ağırlıklı olarak Rus ve İngiliz turistlerin bölgeyi ziyaret etti" dedi.

"Burası doğal bir akvaryum"

Marmaris’ten haftanın iki günü Azmak turu düzenlediklerini anlatan Mustafa Erdoğan şunları anlattı:

"Burası doğal bir akvaryum. Yani suyun içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Yüzmek çok keyifli. Müşterilerimiz buraya bayılıyor. Şu anda müşterilerimizin hepsi İngiliz. İngiliz turistler azalmıştı ama tekrar gelmeye başladı. Daha çok Rus ve İranlılar geliyordu. Şimdi İngiliz ve Hollandalılar da gelmeye başladı."

"Belgesel gibi bir yer"

Turizmci Tuncay Dinçay, yaklaşık 2 yıldır turlarla ilgilendiğini, Akyaka'ya bu yıl özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiğini belirtti.

İngilizlerin bölgenin daha sakin olduğu zamanlarda tatil için geldiklerini söyleyen Dinçay, şu bilgileri verdi:

"Mesela Ramazan ayı boyunca Akyaka'ya gelen İngiliz turistimiz var. Okullar kapandıktan sonra İngilizler burada tatil yapıyor. Azmak Deresi, dünyanın en özel yerlerinden birisi. Avlanma yasağı ve sit alanı olduğu için levrek, yılan balığı, kefal suyun altında. 300'e yakın bitki örtüsü var. 100'e yakın kuş çeşidi var. Kaplumbağalar, kazlar, ördekler, belgesel gibi bir yer."

İngiltere'den Marmaris'e kızıyla tatile gelen Linda Michael "Akyaka'yı çok beğendik. Her sene iki kez Kadın Azmağı turuna katılıyoruz. Burası ilginç ve çok güzel bir yer" dedi.

Kaynak: AA