Kadıköy'deki Boğa Heykeli koruma altına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Altıyol Meydanı'ndaki, Boğa Heykeli'ne ilişkin Osmanağa Mahallesi'ndeki Boğa Heykeli ve Koruma Alanı'na ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi gündeme geldi.

Tarihi Boğa Heykeli'nin planlara işlenmesine yönelik Meclis'e sunulan teklif, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

"Boğa Heykeli ve Koruma Alanı" içerisinde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacak.

Boğa heykeli

Kadıköy sınırları içinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Altıyol'daki tarihi Boğa Heykeli 154 yaşını doldurdu. Sultan Abdülaziz tarafından 1864 yılında sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırılan ve orijinal adı "Dövüşen Boğa" olan Kadıköy’ün Boğa Heykeli, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol'a konuldu.

Boğa Heykeli, 1950'lilerin ortasında bir ara yeni açılan Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konulduysa da eski mekanı olan Lütfi Kırdar'a geri getirildi ve 1970'e kadar da burada kaldı. 1971'de heykel, günümüzde Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olarak hizmet veren Kadıköy Şehremaneti binasının önüne getirildi. Paris'ten İstanbul'a birkaç ayda gelen Boğa Heykeli'nin İstanbul turu 1987 yılında Kadıköy Altıyol'da son buldu. Boğa, kısa sürede Kadıköy’ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.

Altıyol Boğa Heykeli, Kadıköy'e gelenlerin mutlaka adres tariflerinde yer alan, vatandaşların sevdikleriyle fotoğraf çekildikleri ve Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalarını yaptıkları yer olarak biliniyor.

Kaynak: AA