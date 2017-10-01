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Kadıköy’de trafik kazası

Belediye otobüsüne arkadan çarpan lüks otomobilin içindeki 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

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Kadıköyde trafik kazası

Kadıköy’de belediye otobüsüne arkadan çarpan lüks otomobilin içindeki 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı Ankara Yönünde bulunan otobüs duraklarına yanaşan 34 TR 0205 plakalı İstanbul Otobüs AŞ’ye ait belediye otobüsüne Kaan Yılmaz’ın kullandığı 34 DE 7748 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Yılmaz ve otomobilde bulunan Dilan Aksakal sıkışarak ağır yaralandı. Otobüsün sürücüsü ve içindeki 10 kadar yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kadıköy, trafik Kazası
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